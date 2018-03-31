К. Резцова: Виролайнен развернуло, и она ткнула палкой мне в ногу

Россиянка Кристина Резцова рассказала об инциденте, произошедшем во время спринта на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске. На своём последнем круге Кристина столкнулась с сестрой, Дарьей Виролайнен

«Дарья бежала первый круг, а я уже работала на финиш. Первую часть круга она бежала за мной, а в концовке первого подъёма обошла меня и села рядом. Когда был выкат со спуска, то она начала толкаться раньше меня и зацепилась своей лыжей за мою. Её развернуло, и она, пытаясь удержаться, ткнула палкой мне в ногу. Там уже надо было работать на выкат, поэтому мы потеряли по 5-7 секунд. Думаю, никто в этом не виноват, просто так неудачно получилось.

Сегодня в целом было тяжело. Я работала, терпела, старалась толкаться по максимуму на всех спусках, потому что понимала, что все основные соперницы бегут после меня. Было тяжелее, чем в индивидуальной гонке. Не было лёгкости, не могла прыгать в подъём", — сказала Резцова в эфире телеканала «Матч ТВ».