Фуркад принял решение о дальнейшей карьере

Фуркад принял решение выступать еще два года

Французский биатлонист Мартен Фуркад принял решение выступать еще два года, несмотря на отставку своего тренера Стефан Бутио. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Я решил выступать еще два года. Мои задачи будут такими же высокими, как и в другие сезоны", — заявил спортсмен.

Также Фуркад прокомментировал ситуацию с тренером, который решил покинуть свой пост.

"Что касается Бутио, то наш совместный путь закончился, но, думаю, что сейчас у меня такой период в жизни, когда перемены могут пойти мне на пользу и я могу познакомиться с новыми людьми. Стефан — это тот человек, который был со мной в течение всех лет моей карьеры. Это важная перемена в моей жизни", — добавил он.