Маргарита Васильева: Безусловно, я больше думала о стрельбе

«Безусловно, я больше думала о стрельбе. За две прошедшие гонки уже успела привыкнуть к этому стрельбищу и ветру и представляла, как здесь работать. Перед последней стрельбой я понимала, что Екатерина ушла на штрафной круг и есть шанс с ней побороться, но делала свою работу со спокойной головой, не стараясь стрелять быстрее или медленнее.

На третьем рубеже я четыре попала, а перед последним выстрелом остановилась. Это меня немножко подвело, и я промахнулась. Надо было не останавливаться и четко отрабатывать все выстрелы.

Юрлова-Перхт стала чемпионкой России в гонке преследования

У меня такое ощущение, что сейчас декабрь или январь, а до конца сезона еще много времени. Но через несколько дней уже можно ехать домой. С каждым днем я здесь показываю результаты все лучше и лучше. Мне нравится рабочая ханты-мансийская трасса, ее подъемы и, надеюсь, также хорошо отработать и в эстафете», — цитирует Васильеву официальный сайт СБР.

Напомним, выиграла гонку Екатерина Юрлова-Перхт.