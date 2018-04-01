Поршнев: по поводу попадания в сборную России решать не мне

Россиянин Никита Поршнев , ставший пятым в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, прокомментировал ход гонки.

«Конечно, нельзя было допускать столько промахов. Я шёл в своём темпе, успевал восстанавливаться перед огневыми рубежами, но что-то мешало стрелять чисто. Сервисмены сработали здорово, как и в предыдущих гонках. Наверное, я сам сидел слишком высоко, поэтому увеличивалось сопротивление воздуха. К работе лыж претензий нет. Что касается борьбы с сильнейшими, то такие мысли на дистанции посещали, но на рубежах старался отключиться, так что это особо не напрягало.