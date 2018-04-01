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Поршнев: по поводу попадания в сборную России решать не мне
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Поршнев: по поводу попадания в сборную России решать не мне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Никита Поршнев, ставший пятым в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, прокомментировал ход гонки.
«Конечно, нельзя было допускать столько промахов. Я шёл в своём темпе, успевал восстанавливаться перед огневыми рубежами, но что-то мешало стрелять чисто. Сервисмены сработали здорово, как и в предыдущих гонках. Наверное, я сам сидел слишком высоко, поэтому увеличивалось сопротивление воздуха. К работе лыж претензий нет. Что касается борьбы с сильнейшими, то такие мысли на дистанции посещали, но на рубежах старался отключиться, так что это особо не напрягало.
По поводу возможного подключения в основную команду решать ни в коем случае не мне. У меня есть личный тренер, Белозёров Сергей Иванович, который и будет строить тренировочные планы так, как он считает нужным", — сказал Поршнев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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