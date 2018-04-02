Дмитрий Губерниев: Яркая концовка сезона у Бабикова и Цветкова — это многомесячная работа Падина

«Друзья! В нынешнем сезоне у тренеров мужской биатлонной сборной хватало проблем! И вопросы к тренерам были и есть! Но! Яркая концовка сезона у Бабикова и Цветкова — это, безусловно, персональная многомесячная работа Андрея Падина ! За что наставнику говорю спасибо! „Спортсмены возникают, вырастая из тренера, как ветви из ствола. Час грянул! Чемпион на пьедестале! А тренеру негромкая хвала“. Роберт Рождественский », — написал Губерниев в своем Instagram.

Друзья! В нынешнем сезоне у тренеров мужской биатлонной сборной хватало проблем! И вопросы к тренерам были и есть! Но! Яркая концовка сезона у Бабикова и Цветкова это, безусловно, персональная многомесячная работа Андрея Падина! За что наставнику говорю спасибо! « Спортсмены возникают, вырастая, из тренера, как ветви из ствола. Час грянул! Чемпион на пьедестале! А тренеру негромкая хвала”. Роберт Рождественский! Пы Сы — отрывок из Рождественского читать внимательно! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #тренер #спортсмен #наставник #победа #признание #медаль #движениевверх #кубокмира #чемпионатроссии

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)

1 Апр 2018 в 10:28 PDT