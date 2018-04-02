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Дмитрий Губерниев: Яркая концовка сезона у Бабикова и Цветкова — это многомесячная работа Падина
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Дмитрий Губерниев: Яркая концовка сезона у Бабикова и Цветкова — это многомесячная работа Падина 

Советский спорт 5 часов назад
«Друзья! В нынешнем сезоне у тренеров мужской биатлонной сборной хватало проблем! И вопросы к тренерам были и есть! Но! Яркая концовка сезона у Бабикова и Цветкова — это, безусловно, персональная многомесячная работа Андрея Падина! За что наставнику говорю спасибо! „Спортсмены возникают, вырастая из тренера, как ветви из ствола. Час грянул! Чемпион на пьедестале! А тренеру негромкая хвала“. Роберт Рождественский», — написал Губерниев в своем Instagram.
Друзья! В нынешнем сезоне у тренеров мужской биатлонной сборной хватало проблем! И вопросы к тренерам были и есть! Но! Яркая концовка сезона у Бабикова и Цветкова это, безусловно, персональная многомесячная работа Андрея Падина! За что наставнику говорю спасибо! « Спортсмены возникают, вырастая, из тренера, как ветви из ствола. Час грянул! Чемпион на пьедестале! А тренеру негромкая хвала”. Роберт Рождественский! Пы Сы — отрывок из Рождественского читать внимательно! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #тренер #спортсмен #наставник #победа #признание #медаль #движениевверх #кубокмира #чемпионатроссии
Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry)
1 Апр 2018 в 10:28 PDT
Советский спорт: последние новости
Александр Тихонов: Резцова в очередной раз несет пьяный бред «Золото» и «бронза» тюменских биатлонистов в первый день чемпионата России в Ханты-Мансийске Губерниев – Бабикову: Главное – найти мотивацию, перестать ныть, и победа придет
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