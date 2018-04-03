Бьорндален сообщил о важном решении

Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает tv2.

На специально созванной пресс-конференции 44-летний спортсмен рассказал, что идет на это «не по своей воле», а из-за проблемы со здоровьем: у него выявили мерцание предсердий (нарушение сердечного ритма).

«Я хотел бы выступать еще несколько сезонов, но этот был для меня последним», — сказал он.

По словам биатлониста, с нарушением ритма сердца он впервые столкнулся летом 2017 года. После первой вспышки ему потребовалось две недели на то, чтобы вернуться в форму. Но за первым обострением быстро последовало второе. Спортсмен отметил, что вспышки случались только тогда, когда он находился в спокойном состоянии, и никогда во время физических нагрузок.

«Я хотел бы сказать, что я устал от лыжного спорта. К сожалению, я не могу. Я ухожу по совету медиков», — отметил Бьорндален.

Спортсмен сказал, что пока не знает, чем займется в дальнейшем. Он решил проводить больше времени со своей семьей.