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Команда Виролайнен и Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону
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Команда Виролайнен и Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Команда Ханты-Мансийского автономного округа в составе Дарьи Виролайнен, Екатерины Мошковой, Екатерина Шумиловой и Кристина Резцовой одержала победу в эстафете на чемпионате России по биатлону, сообщает ТАСС.
Победительницы прошли дистанцию за один час 11 минут и 23,7 секунды, допустив десять промахов и отправившись на один штрафной круг. Вторыми финишировали спортсменки, представляющие Тюменскую область (Виктория Сливко, Ирина Старых, Ольга Шестерикова, Ирина Услугина). Бронзовую награду завоевали биатлонистки из Свердловской области (Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Надеева, Тамара Воронина).
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Чемпионат России. Женщины. Эстафета 1. ХМАО-Югра-1 (Дарья Виролайнен, Екатерина Мошкова, Екатерина Шумилова, Кристина Резцова) — 1:11:23,7 (1+10); 2. Тюменская область (Виктория Сливко, Ирина Старых, Ольга Шестерикова, Ирина Услугина) — +28,3 (0+6); 3. Свердловская область (Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Надеева, Тамара Воронина) — +1:11,5 (2+11).
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