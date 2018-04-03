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Команда ХМАО-Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону
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Команда ХМАО-Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Сборная ХМАО-Югры одержала победу в женской эстафете 4x6 км на чемпионате России по биатлону, который проходит Ханты-Мансийске. В составе сборной золотые медали выиграли Дарья Виролайнен, Екатерина Мошкова, Екатерина Шумилова и Кристина Резцова.
Второе место заняла сборная Тюменской области, уступившая победителям более 28 секунд. Бронзовые медали завоевали биатлонистки из Свердловской области.
Биатлон. Чемпионат России Женщины. Эстафета
1. ХМАО-Югра-1 (Дарья Виролайнен, Екатерина Мошкова, Екатерина Шумилова, Кристина Резцова) — 1:11:23,7 (1+10) 2. Тюменская область (Виктория Сливко, Ирина Старых, Ольга Шестерикова, Ирина Услугина) — +28,3 (0+6) 3. Свердловская область (Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Надеева, Тамара Воронина) +1:11,5 (2+11)
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