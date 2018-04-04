Ещё
Мужская сборная ХМАО выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужская сборная ХМАО выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Мужская сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югра-1 одержала победу в эстафетной гонке на 4х7,5 км на чемпионате России по биатлону, сообщает ТАСС.
В составе команды ХМАО выступили Алексей Волков, Никита Поршнев, Иван Томилов и Семен Сучилов. Победители гонки показали результат час, 22 минуты и 6,2 секунды.
Вторыми стали биатлонисты сборной Тюменской области, которую представляют Евгений Идинов, Евгений Гараничев, Иван Печенкин и Александр Логинов. Они финишировали с отставанием в 4,2 секунды.
Тройку лидеров замкнула вторая команда ХМАО, в составе которой выступали Евгений Боярский, Алексей Корнев, Вадим Филимонов и Михаил Боярских — +21,5.
Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru: последние новости
Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену В Ханты-Мансийске подведут итоги сборной России по биатлону в сезоне-2017/18 Биатлонист Бьорндален объявит о завершении карьеры
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку77
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России1
Опубликованы доходы российских хоккеистов59
Прайсу наложили 40 швов после нокаута от Поветкина
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение