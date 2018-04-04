Мужская сборная ХМАО выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону 

Мужская сборная Ханты-Мансийского автономного округа-Югра-1 одержала победу в эстафетной гонке на 4х7,5 км на чемпионате России по биатлону, сообщает ТАСС.
В составе команды ХМАО выступили Алексей Волков, Никита Поршнев, Иван Томилов и Семен Сучилов. Победители гонки показали результат час, 22 минуты и 6,2 секунды.
Вторыми стали биатлонисты сборной Тюменской области, которую представляют Евгений Идинов, Евгений Гараничев, Иван Печенкин и Александр Логинов. Они финишировали с отставанием в 4,2 секунды.
Тройку лидеров замкнула вторая команда ХМАО, в составе которой выступали Евгений Боярский, Алексей Корнев, Вадим Филимонов и Михаил Боярских — +21,5.
Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.