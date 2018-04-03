Ещё
Малышко победил в масс-старте на чемпионате России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малышко победил в масс-старте на чемпионате России по биатлону 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дмитрий Малышко одержал победу в масс-старте на первенстве России, который проходит в Ханты-Мансийске, сообщает ТАСС.
Малышко преодолел дистанцию за 38 минут 23,1 секунды. На втором месте расположился Александр Поварницын (+20,8; 1). Бронзовую медаль завоевал Никита Поршнев (+35,7; 2).
Победитель индивидуальной гонки и спринта Александр Логинов, а также ставший первым в гонке преследования Антон Бабиков не принимали участия в масс-старте.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Масс-старт1. Дмитрий Малышко — +38.23,1 (2) 2. Александр Поварницын — +20,8 (1) 3. Никита Поршнев — +35,7 (2)
Газета.Ru: последние новости
У норвежского биатлониста Бьорндалена были проблемы с сердцем В Ханты-Мансийске подведут итоги сборной России по биатлону в сезоне-2017/18 Команда Виролайнен и Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сборную России лишили серебра50
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Голый заезд22
«Когда „Спартак“ проигрывает, все валят на врачей»1
Пять хоккеистов «Салавата Юлаева» покинули команду
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Прочее
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение