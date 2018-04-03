А. Волков: эмоционально истощён за сезон. В голове каша

Биатлонист Алексей Волков рассказал, как для него сложился чемпионат России, и поделился воспоминаниями о норвежце Уле-Эйнаре Бьорндалене.

«О Бьорндалене самые положительные воспоминания. Моё воспоминание — я стоял на этой трибуне, а он стрелял на первой установке в 2003 году. После этого я решил заниматься биатлоном.

Конечно, хотелось бы выступать получше. Честно говоря, эмоционально истощён за сезон. В голове каша. Хочется всё отбросить и начать тренироваться заново. Потому что понимаю — это не мой максимум, на который я способен.

А в целом… Есть одна медаль, может, она как-то компенсирует остальные гонки… Надеюсь, завтра тоже завоюю награду", — сказал Волков в эфире ТК «Матч ТВ».

Сегодня в масс-старте Волков занял 10-е место.