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Губерниев расстроился решением Бьорндалена
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Губерниев расстроился решением Бьорндалена завершить карьеру 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил сожаление в связи с решением норвежского биатлониста Уле-Эйнера Бьорндалена завершить спортивную карьеру.
"Конечно, я расстроен этим известием. Мне казалось, что он будет выступать вечно, для меня биатлон — это Бьорндален. Восемь титулов олимпийского чемпиона, двадцать мировых! В 44 года сохранять такую форму, в 43 выиграть медаль чемпионата мира, в 40 лет стать восьмикратным олимпийским чемпионом, выиграв два золота в Сочи!" — цитирует журналиста ТАСС.
Он также отметил роль Бьорндалена в популяризации биатлона в мире.
"Это человек, который притащил в биатлон всех спонсоров, и сделал этот вид спорта по— настоящему международным, звездным. Если бы я его не знал, я бы думал, что он не с этой планеты, но он такой же, как мы: из плоти и крови. Это — труженик, режимщик, всегда следивший за своим питанием, за водой, которую пьет", — сказал Губерниев.
Ранее Бьорндален объявил о завершении карьеры.
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