Губерниев расстроился решением Бьорндалена завершить карьеру

Ранее Бьорндален объявил о завершении карьеры.

Он также отметил роль Бьорндалена в популяризации биатлона в мире.

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