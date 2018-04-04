Александр Тихонов: Уле-Эйнар Бьорндален вправе выбирать — стать тренером или президентом IBU

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что завершение карьеры Уле-Эйнара Бьорндалена подвело итог целой эпохи в биатлоне.

"Конечно, можно назвать это эпохой Бьорндалена. Он оставил свой след как великий спортсмен, и любители биатлона будут ещё долго его вспоминать. Но ничего вечного не бывает. Результаты падают, возраст, семья, у него родилась дочь. Я думаю, что он должен помочь Дарье Домрачевой завоевать «Большой хрустальный глобус» в следующем сезоне", — сказал Тихонов.

По мнению Тихонова, норвежцу стоило задуматься о завершении карьеры гораздо раньше.

"Можно было сделать это после Олимпиады в Сочи, на которой он завоевал медали. Но никто не знает, когда это лучше сделать. Например, меня заставили уйти в 33 года по возрастному цензу, хотя у меня ещё были силы выступать. Когда есть результаты и они не падают, хочется продолжать выступать дальше и дальше. Многие заканчивают в 33-36 лет. Но Бьорндален — яркий пример долголетия в спорте. В биатлоне только он один выступал до такого возраста", — сказал четырёхкратный олимпийский чемпион.

Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признался, что видит в Бьорндалене будущего кандидата на пост главы организации. А, по мнению Тихонова, сначала норвежцу стоит заняться семьёй.

"Я думаю, что у него всегда будут перспективы с таким именем и с таким ярким прошлым. Даша продолжит выступать, и он будет ей помогать. Он имеет право сам выбрать, стать ли ему тренером или президентом IBU. Талантами не становятся, ими рождаются, поэтому он сможет себя попробовать на любом поприще. Хотя мне кажется, что для начала ему будет лучше поездить с супругой, помочь ей в подготовке, повариться в этом климате", — добавил Тихонов.