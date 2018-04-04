Казакевич: наверное, я не справилась со стрельбой именно из-за волнения

Биатлонистка Ирина Казакевич , завоевавшая бронзу в эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске в составе сборной Свердловской области, прокомментировала своё выступление.

«Я не справилась со стрельбой на «стойке». Я редко бегала первый этап, в основном — вторые этапы. Это мой третий старт по женщинам, потому что я только заканчиваю бегать в юниорской возрастной группе. Наверное, я не справилась со стрельбой именно из-за волнения. Шум трибун для меня ещё в новинку. В целом этот сезон получился на 4+, что-то получилось, что-то — нет. Был опыт на международных стартах и даже получилось завоевать на одном из них медаль. Но было много проблем со стрельбой, именно она мешала мне иногда показать высокий результат», — цитирует Казакевич официальный сайт соревнований.