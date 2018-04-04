Васильева победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Маргарита Васильева из Красноярского края завоевала золото в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут 5,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала представляющая Тюменскую область Виктория Сливко (отставание 19,5; 0 промахов), бронза у Ирины Услугиной, также выступающей за Тюменскую область (+33,5; 2).

Ранее на чемпионате России Васильева стала третьей в спринте и второй в гонке преследования.

Чемпионат России по биатлону, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнований, завершится в среду мужской эстафетной гонкой.

О Всероссийских спортивных соревнованиях