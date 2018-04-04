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Услугина: мне кажется, получилась захватывающая гонка
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Услугина: мне кажется, получилась захватывающая гонка 

Чемпионат.com 5 часов назад
Российская биатлонистка Ирина Услугина рассказала о выступлении в масс-старте на чемпионате России (3-е место).
«Интересная получилась гонка. Настя Егорова два круга шла очень сильно. Из-за этого, наверное, меня не хватило на последний круг, так было тяжело.
Сегодня и лидеры менялись, и ветер не давал стрелять точно. Поэтому, мне кажется, получилась захватывающая гонка. Всем было интересно», — сказала Сливко в эфире ТК «Матч ТВ».
На чемпионате России в Ханты-Мансийске Услугина также стала третьей в индивидуальной гонке и заняла второе место в эстафете в составе сборной Тюменской области.
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