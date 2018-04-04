Услугина: мне кажется, получилась захватывающая гонка

Российская биатлонистка Ирина Услугина рассказала о выступлении в масс-старте на чемпионате России (3-е место).

«Интересная получилась гонка. Настя Егорова два круга шла очень сильно. Из-за этого, наверное, меня не хватило на последний круг, так было тяжело.

Сегодня и лидеры менялись, и ветер не давал стрелять точно. Поэтому, мне кажется, получилась захватывающая гонка. Всем было интересно», — сказала Сливко в эфире ТК «Матч ТВ».

На чемпионате России в Ханты-Мансийске Услугина также стала третьей в индивидуальной гонке и заняла второе место в эстафете в составе сборной Тюменской области.