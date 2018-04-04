Логинов: сезон сложился не так, как бы этого хотелось

Биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в эстафетной гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Команда Тюменской области, за которую выступал Логинов, заняла второе место, уступив первой команде Ханты-Мансийского автономного округа.

«Хотелось выложиться по полной программе и хорошо отработать заключительный старт нынешнего сезона. Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, она всегда нам нужна. Конечно, сезон сложился не так, как бы этого хотелось. Будем стараться и работать дальше, чтобы показать свой максимум на следующий год.

По поводу сегодняшней гонки могу сказать, что дистанция получилась тяжёлой из-за состояния трассы. Я поздравляю сборную команды Ханты-Мансийска с победой, а нашу команду — с хорошим результатом. Чемпионат России сложился для меня хорошо. Турнир был важен для формирования команды на следующий сезон», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч Наш спорт».