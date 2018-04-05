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СБР опубликовал итоговый рейтинг сезона-2017/18
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СБР опубликовал итоговый рейтинг сезона-2017/18 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Антон Шипулин занял первое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР) по итогам сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте организации.
Шипулин, ставший третьим в общем зачете Кубка мира прошедшего сезона, в рейтинге СБР занял первую строчку с 1658 очками. Шипулин возглавил итоговый рейтинг СБР пятый раз подряд.
Второе место занял Александр Логинов (1579), третье — Антон Бабиков (1338).
В женском рейтинге во второй раз в карьере лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт (1480). Вторую строчку заняла Ульяна Кайшева (1209), третью — Ирина Услугина (1208).
Игорь Малиновский и Полина Шевнина заняли первые места в юниорском рейтинге СБР у мужчин и девушек соответственно.
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