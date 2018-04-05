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Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
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Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу» 

Рамблер 5 часов назад
Российская биатлонистка Виктория Сливко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» ответила критикам.
Спортсменка опубликовала скриншот сообщения, которое получила от одного из пользователей. Молодой человек назвал Сливко «чмошницей» и призвал ее «валить из биатлона».
«Ты не катишь, завистливая бездарь!» — заявил он и выразил надежду, что она провалит масс-старт.
В ответ Сливко посоветовала людям, которые думают точно так же, и считают, что она заслуживает таких слов, «сидеть дома и завидовать молча».
«И не нужно подписываться на меня таким гнилым людям, как вот этот жизнью обиженный», — написала она.
При этом биатлонистка поблагодарила тех, кто поддерживает ее, так как благодаря их «защите» она по-прежнему «в биатлоне».
Накануне Виктория Сливко заняла второе место в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
 Ещё 4 источника 
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