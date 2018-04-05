Ещё
Олимпийский чемпион: выгнал бы Логинова и Гараничева из сборной за поведение
Далее:
Читайте также:
Ещё
Украинцы могут остаться без ОИ
Украинцы могут остаться без ОИ

Олимпийский чемпион: выгнал бы Логинова и Гараничева из сборной за поведение 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Член правления Союза биатлонистов России (СБР) и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился впечатлениями от чемпионата России по биатлону.
"У мужчин меня по-настоящему порадовал Никита Поршнев из Ханты-Мансийска. Я посмотрел его на трассе, посмотрел, как он борется. Самое главное, что мне с ним удалось тесно пообщаться", — написал Тихонов в своем блоге.
Также олимпийский чемпион отметил, что по завершении чемпионата России представители национальной сборной Александр Логинов и Евгений Гараничев отказались приходить на пресс-конференцию.
"Они сказали, что им это не надо. Это недостойно членов сборной страны. Я бы, будучи президентом, за такое выгонял", — заявил Тихонов.
Ранее биатлонистку сборной России обозвали и сказали ей «валить из спорта», и она ответила на критику.
Газета.Ru: последние новости
Стал известен лучший биатлонист России Шипулин выступил с обращением к Бьорндалену Французский биатлонист Фуркад назвал Бьорндалена своим кумиром
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»75
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»277
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку8
Рудковская опозорила Плющенко61
Украинцы могут остаться без ОИ
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение