Олимпийский чемпион: выгнал бы Логинова и Гараничева из сборной за поведение

Член правления Союза биатлонистов России (СБР) и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился впечатлениями от чемпионата России по биатлону.

"У мужчин меня по-настоящему порадовал Никита Поршнев из Ханты-Мансийска. Я посмотрел его на трассе, посмотрел, как он борется. Самое главное, что мне с ним удалось тесно пообщаться", — написал Тихонов в своем блоге.

"Они сказали, что им это не надо. Это недостойно членов сборной страны. Я бы, будучи президентом, за такое выгонял", — заявил Тихонов.

Ранее биатлонистку сборной России обозвали и сказали ей «валить из спорта», и она ответила на критику.