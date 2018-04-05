Корнев: с Волковым поедем на Камчатку, поедим икры, рыбы и пробежим марафон

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Шипулин — Бьорндалену: думал, что ты будешь соревноваться вечно

Сливко: если думаете, что я заслужила такие слова, сидите дома, завидуйте молча

Й. Бё: было тяжело смотреть, как Бьорндален объявил о завершении карьеры