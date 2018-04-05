Корнев: с Волковым поедем на Камчатку, поедим икры, рыбы и пробежим марафон 

Биатлонист Алексей Корнев, завоевавший бронзу в эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске в составе сборной ХМАО-Югра-2, оценил своё выступление и рассказал о ближайших планах.
«Я не буду ссылаться на ветер на стрельбе. Промахи были исключительно мои, потому что все промахи на 12 часов. Было желание побороться вместе с ребятами, побороться за призовую тройку. Можно сказать, я добавил интригу в биатлонную эстафету, которой часто не хватает. Сейчас я останусь немного в Ханты-Мансийске, закатаюсь, а потом с Алексеем Волковым поедем на Камчатку, поедим икры, рыбы и пробежим марафон», — цитирует Корнева официальный сайт соревнований.