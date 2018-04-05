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Этап чемпионата мира по мотокроссу среди мужчин пройдет в ВДЦ «Орленок»
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Этап чемпионата мира по мотокроссу среди мужчин пройдет в ВДЦ «Орленок» 

АиФ — Юг 4 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Этап чемпионата мира по мотокроссу среди мужчин пройдет на спортивной трассе Всероссийского детского центра «Орленок».
Дистанция для всех участников одна — 1700 метров в классах мотоциклов с объемом двигателя 500 и 250 кубических сантиметров. Ожидается приезд около 500 гостей, включая 300 спортсменов и тренеров из 32 стран мира, 90 спортивных судей, 76 представителей Международной мотоциклетной Федерации.
Чемпионат мира по мотокроссу проводится ежегодно по этапной системе. Текущий сезон чемпионата мира включает 20 этапов на территории 19 стран Европы, Азии и Южной Америки.
Параллельно с турниром проводится этап Чемпионата Европы, в котором планируется участие 60 спортсменов из 14 стран, сообщает пресс-служба краевой администрации.
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