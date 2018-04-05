Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд сегодня, 5 апреля, победила в спринтерской гонке на чемпионате мира среди военнослужащих в Хохфильцене (Австрия).
Лучшей среди российских биатлонисток была Татьяна Акимова, ставшая 15-й. Ульяна Кайшева не вышла на старт гонки.
Биатлон. Чемпионат мира среди военнослужащих. Хохфильцен, Австрия Женщины, спринт, 7,5 км 1. Франциска Хильдебранд (Германия) — 21.11,4 (1) 2. Юлия Джима (Украина) — 21.43,9 (2) 3. Кинга Миторай (Польша) — 21.54,9 (1) 4. Лиза Хаузер (Австрия) — 21.57,8 (2) 5. Лена Хекль (Швейцария) — 21.59,2 (2) 6. Ирина Варвинец (Украина) — 22.06,4 (1)… 15. Татьяна Акимова (Россия) — 23.27,3 (3) 16. Светлана Бочкарёва (Россия) — 23.29,9 (4) 17. Галина Нечкасова (Россия) — 23.31,9 (4)
Ульяна Кайшева (Россия) — не стартовала.