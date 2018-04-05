Биатлонистка Хильдебранд выиграла спринт на ЧМ военных, Акимова — 15-я

Немецкая биатлонистка Франциска Хильдебранд сегодня, 5 апреля, победила в спринтерской гонке на чемпионате мира среди военнослужащих в Хохфильцене (Австрия).

Ульяна Кайшева (Россия) — не стартовала.