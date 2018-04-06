Морозова сказала «да» Поршневу

Биатлонистка Морозова ответила согласием на предложение Поршнева

«Я сказала «да» Никите. #предложениерукиисердца #04.04.2018 #ясчастлива», — написала Морозова в своём «инстаграме».

Публикация от @13anastasiya31 5 Апр 2018 в 10:39 PDT Морозова — 23-летняя биатлонистка из Норильска, сейчас представляет Ханты-Мансийский автономный округ. На её счету одна личная победа на этапах Кубка России.

22-летний Поршнев на прошедшем чемпионате России в Ханты-Мансийске завоевал бронзовые медали в спринте и пасьюте.