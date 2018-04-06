Ещё
Морозова сказала «да» Поршневу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Биатлонистка Морозова ответила согласием на предложение Поршнева 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Instagram
Российская биатлонистка Анастасия Морозова ответила согласием на предложение трёхкратного чемпиона мира среди юниоров Никиты Поршнева.
«Я сказала «да» Никите. #предложениерукиисердца #04.04.2018 #ясчастлива», — написала Морозова в своём «инстаграме».
Морозова — 23-летняя биатлонистка из Норильска, сейчас представляет Ханты-Мансийский автономный округ. На её счету одна личная победа на этапах Кубка России.

Публикация от @13anastasiya31

22-летний Поршнев на прошедшем чемпионате России в Ханты-Мансийске завоевал бронзовые медали в спринте и пасьюте.
Чемпионат.com: последние новости
Шипулин — Бьорндалену: думал, что ты будешь соревноваться вечно Й. Бё и Ульсбю выиграли спринты на чемпионате Норвегии по биатлону Губерниев: поздравляю Бабикова. Главное — перестать ныть, и победа придёт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать допинг17
Ягудин с женой попали в больницу23
Соперник Нурмагомедова снялся с боя
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение