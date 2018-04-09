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Т. Бё: Свендсен, ты — одна из главных звёзд норвежского биатлона
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Т. Бё: Свендсен, ты — одна из главных звёзд норвежского биатлона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал решение своего партнёра по национальной сборной Эмиля Хегле Свендсена завершить карьеру.
«Столько смеха! Столько воспоминаний. И столько медалей. Столько шуток! Ты — уникальный товарищ по команде, отличный пример для нас и настоящий друг. Ты — одна из главных звёзд в норвежском биатлоне», — написал Бё у себя в «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Бё.
Четырёхкратный олимпийский чемпион Свендсен сообщил о завершении карьеры сегодня, 9 апреля, во время специальной пресс-конференции. 32-летний спортсмен признался, что у него нет мотивации продолжать выступление.
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