Т. Бё: Свендсен, ты — одна из главных звёзд норвежского биатлона

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал решение своего партнёра по национальной сборной Эмиля Хегле Свендсена завершить карьеру.

«Столько смеха! Столько воспоминаний. И столько медалей. Столько шуток! Ты — уникальный товарищ по команде, отличный пример для нас и настоящий друг. Ты — одна из главных звёзд в норвежском биатлоне», — написал Бё у себя в «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Бё.

Четырёхкратный олимпийский чемпион Свендсен сообщил о завершении карьеры сегодня, 9 апреля, во время специальной пресс-конференции. 32-летний спортсмен признался, что у него нет мотивации продолжать выступление.