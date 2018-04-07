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Мартен Фуркад: «Рекорд Бьорндалена не является моей целью»
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Мартен Фуркад: «Рекорд Бьорндалена не является моей целью» 

Спорт-Экспресс 13 часов назад
Биатлонист Мартен Фуркад отметил, что у него нет цели превзойти рекорд норвежца Оле Эйнара Бьорндалена по количеству побед в Кубке мира. Однако, по его словам, он хочет подобраться как можно ближе.
— Кажется, что пока еще очень далеко до его результата. У меня 74 победы в Кубке мира, у Бьорндалена — 95. Между нами 21 победа, — цитирует Фуркада Eurosport.fr. — Кому-то может казаться, что это не так много. Однако когда знаешь, как трудно одержать хотя бы одну победу, то 21 победа кажется невероятно далеким результатом.
Надеюсь хотя бы подобраться к Бьорндалену, но его рекорд не является целью. Это никогда не толкало меня вперед. Я говорил много раз, что не стараюсь побить рекорды и переписать историю. Конечно, рекорд — это удовольствие, но это не главный мотив. Поэтому рекорды Бьорндалена не будут определять мою судьбу.
Если через два года у меня будет 94 победы в конце сезона, и я не захочу продолжать, то я и не буду выступать еще один год лишь для того, чтобы побить его рекорд.
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