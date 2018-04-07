Сборная Австрии выиграла гонки патрулей на ЧМ среди военнослужащих, Россия не попала в число призеров 

Победу как в мужской, так и в женской гонках одержала сборная Австрии. У мужчин в тройку призеров попали команды Германии и Украины, у женщин — сборные Польши и Украины.
Женская сборная России заняла шестое место, мужская команда стала пятой.
Хохфильцен (Австрия) Чемпионат мира среди военнослужащих Гонка патрулей Женщины
1. Австрия (Барбара Валххофер, Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер) — 39.00,3 (1+0+3) 2. Польша (Каролина Питон, Анна Мака, Кинга Миторай, Магдалена Гвиздон) — 39.25,3 (0+2+1) 3. Украина (Валерия Дмитренко, Ирина Варвинец, Мария Кручова, Юлия Джима) — 40.46,0 (0+1+0)… 6. Россия (Анна Медведева, Галина Нечкасова, Светлана Бочкарева, Татьяна Акимова) — 41.45,0 (1+1+4)
Мужчины
1. Австрия (Бернхард Тритшер, Свен Гроссеггер, Доминик Ландертингер, Симон Эдер) — 49.45,0 (0+1+2) 2. Германия-1 (Лукас Бегль, Эрик Лессер, Маттиас Допфер, Юстас Стрелов) — 50.48,7 (1+0+1) 3. Украина (Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Артем Прима, Сергей Семенов) — 51.22,3 (1+1+1)… 5. Россия (Петр Пащенко, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Антон Бабиков) — 52.14,3 (1+3+0)