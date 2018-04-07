Сборная Австрии выиграла гонки патрулей на ЧМ среди военнослужащих, Россия не попала в число призеров

Победу как в мужской, так и в женской гонках одержала сборная Австрии. У мужчин в тройку призеров попали команды Германии и Украины, у женщин — сборные Польши и Украины.

Женская сборная России заняла шестое место, мужская команда стала пятой.

Хохфильцен (Австрия) Чемпионат мира среди военнослужащих Гонка патрулей Женщины

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