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Андрей Падин: «Конфликта с Бабиковым у нас не было»
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Андрей Падин: «Конфликта с Бабиковым у нас не было» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Тренер мужской сборной России Андрей Падин в интервью «СЭ» отметил, что у него нет конфликта с Антоном Бабиковым. По его словам, спортсмен зря перестал доверять тренировочной программе.
— Расскажите о конфликте с Антоном Бабиковым. Вы ведь с ним работали до этого несколько лет в резервной команде и все было хорошо?
— Конфликта у нас не было. Просто Антон не был удовлетворен своими результатами на декабрьских этапах Кубка мира и перестал доверять нашей программе. Из-за этого заключительный этап подготовки был очень сильно смазан. Для интереса я сравнил Бабикова со шведским призером Олимпиады Себастьяном Самуэльссоном. И оказалось, что до Игр за четыре спринтерские гонки на Кубке мира Самуэльссон у Антона не выиграл ни разу! Если бы у Бабикова хватило терпения довести тренировочную программу до конца, думаю, в Пхенчхане он бы выступил более удачно. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Полностью интервью Падина
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