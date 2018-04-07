Андрей Падин: «Конфликта с Бабиковым у нас не было»

Тренер мужской сборной России Андрей Падин в интервью «СЭ» отметил, что у него нет конфликта с Антоном Бабиковым . По его словам, спортсмен зря перестал доверять тренировочной программе.

— Расскажите о конфликте с Антоном Бабиковым. Вы ведь с ним работали до этого несколько лет в резервной команде и все было хорошо?

— Конфликта у нас не было. Просто Антон не был удовлетворен своими результатами на декабрьских этапах Кубка мира и перестал доверять нашей программе. Из-за этого заключительный этап подготовки был очень сильно смазан. Для интереса я сравнил Бабикова со шведским призером Олимпиады Себастьяном Самуэльссоном . И оказалось, что до Игр за четыре спринтерские гонки на Кубке мира Самуэльссон у Антона не выиграл ни разу! Если бы у Бабикова хватило терпения довести тренировочную программу до конца, думаю, в Пхенчхане он бы выступил более удачно. ( Наталья МАРЬЯНЧИК

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