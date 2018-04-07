Чешская биатлонистка Коукалова заявила о пропуске следующего сезона

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова пропустит сезон-2018/19. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня я сделала заявление, что пропускаю следующий сезон. Я не чувствую себя физически и психологически готовой к соревнованиям, у меня нет стремления к победе.

Сейчас я хочу заниматься другими вещами. Я не говорю, что завершаю карьеру, возможно, я соскучусь по гонкам, по соревнованиям, но сейчас я не могу представить свое возвращение в спорт", — написала спортсменка на своей странице в фейсбуке.

Ранее Коукалова продала золотую награду, которая была завоевана на этапе Кубка мира в Рупольдинге для помощи ребенку, страдающему от так называемого синдрома Марби.