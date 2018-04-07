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Чешская биатлонистка Коукалова заявила о пропуске следующего сезона
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Чешская биатлонистка Коукалова заявила о пропуске следующего сезона 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова пропустит сезон-2018/19. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня я сделала заявление, что пропускаю следующий сезон. Я не чувствую себя физически и психологически готовой к соревнованиям, у меня нет стремления к победе.
Сейчас я хочу заниматься другими вещами. Я не говорю, что завершаю карьеру, возможно, я соскучусь по гонкам, по соревнованиям, но сейчас я не могу представить свое возвращение в спорт", — написала спортсменка на своей странице в фейсбуке.
Ранее Коукалова продала золотую награду, которая была завоевана на этапе Кубка мира в Рупольдинге для помощи ребенку, страдающему от так называемого синдрома Марби.
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