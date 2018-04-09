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Норвежец Бьорндален тяжело воспринял решение соотечественника завершить карьеру
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Норвежец Бьорндален тяжело воспринял решение соотечественника завершить карьеру 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален поделился эмоциями от решения соотечественника Эмиля Хегле Свендсена завершить спортивную карьеру в биатлоне, сообщает "Советский спорт".
"Я соревновался с ним на протяжении стольких лет! Очень тяжело воспринимать объявление Свендсена о завершении карьеры, это грустно. Но без мотивации у вас нет шансов на победу. Эмиль — великолепный спортсмен с фантастической карьерой", — цитирует Бьорндалена NRK.
Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, а также 12-кратным чемпионом мира.
На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане 32-летний норвежец завоевал серебро в эстафетах и бронзу в масс-старте.
Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален также завершил карьеру нынешней весной.
Ранее Свендсен назвал причину завершения профессиональной карьеры.
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