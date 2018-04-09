Норвежец Бьорндален тяжело воспринял решение соотечественника завершить карьеру

"Я соревновался с ним на протяжении стольких лет! Очень тяжело воспринимать объявление Свендсена о завершении карьеры, это грустно. Но без мотивации у вас нет шансов на победу. Эмиль — великолепный спортсмен с фантастической карьерой", — цитирует Бьорндалена NRK.

Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, а также 12-кратным чемпионом мира.

На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане 32-летний норвежец завоевал серебро в эстафетах и бронзу в масс-старте.

Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален также завершил карьеру нынешней весной.

Ранее Свендсен назвал причину завершения профессиональной карьеры.