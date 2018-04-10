Малиновский: раньше относился к норвежцам, как к звёздам. Теперь они соперники

Российский биатлонист Игорь Малиновский рассказал об отношении к звёздам норвежского биатлона и желании научиться лыжной технике норвежцев.

«Всё то время, что я тренировался в Тюмени, старался уловить нюансы норвежской техники. Катался за всеми — Йоханнесом Бё , Тарьеем Бё. За Бьорндаленом не получилось, не нашел его почему-то.

Бьорндален — легенда, на него нужно равняться. Он умеет точечно подводить себя к главным стартам. Эта особенность, которой мне нужно учиться.

В прошлом году я с ним в Осло сфотографировался, но это была моя ошибка, думаю, что я относился ко всем, как к звездам. Как фанат. В этом сезоне я поменял точку зрения. Теперь они для меня соперники", — рассказал Малиновский.

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