Ещё
Малиновский: раньше относился к норвежцам, как к звёздам. Теперь они соперники
Далее:
Читайте также:
Ещё

Малиновский: раньше относился к норвежцам, как к звёздам. Теперь они соперники 

Чемпионат.com 10 часов назад
Российский биатлонист Игорь Малиновский рассказал об отношении к звёздам норвежского биатлона и желании научиться лыжной технике норвежцев.
«Всё то время, что я тренировался в Тюмени, старался уловить нюансы норвежской техники. Катался за всеми — Йоханнесом Бё, Тарьеем Бё. За Бьорндаленом не получилось, не нашел его почему-то.
Бьорндален — легенда, на него нужно равняться. Он умеет точечно подводить себя к главным стартам. Эта особенность, которой мне нужно учиться.
В прошлом году я с ним в Осло сфотографировался, но это была моя ошибка, думаю, что я относился ко всем, как к звездам. Как фанат. В этом сезоне я поменял точку зрения. Теперь они для меня соперники", — рассказал Малиновский.
Ещё больше видео о биатлоне можно посмотреть на сайте «Калашников Media».
Чемпионат.com: последние новости
Сливко: если думаете, что я заслужила такие слова, сидите дома, завидуйте молча Тихонов: всё правление СБР, кроме Тихонова, должно подать в отставку Биатлонистка Морозова ответила согласием на предложение Поршнева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду драться, где хочу»: Емельяненко нашел соперника8
Фетисов прокомментировал предупреждение Белого дома
Боец UFC раскрыла подробности изнасилования
Панарин выкупил у Ковальчука олимпийский BMW
«Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок ЕКВ
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение