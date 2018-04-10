Минспорт России назвал результаты сезона у российских биатлонисток неудовлетворительными

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов заявил, что экспертный совет Министерства спорта России признал результаты сезона у российских биатлонисток неудовлетворительными. Слова специалиста приводит ТАСС.

"Во время заседания заслушали тренеров сборной, что касается ее выступления, то оно, естественно, признано неудовлетворительным. С учетом того, что основные спортсмены не попали на Олимпиаду, сказать однозначно, что весь сезон был проведен неудачно, неправильно, но выступление по сезону признано неудовлетворительным", — сказал Барнашов.

Функционер также сообщил о рекомендации устранить ошибки нынешнего сезона в следующем.

"Само заседание длилось достаточно долго. Была дана рекомендация, чтобы в работе соблюдалась преемственность, но чтобы ошибки, которые были в этом олимпийском сезоне, не повторялись в следующем. А уже более конкретные рекомендации будут даны следующему тренерскому штабу", — добавил он.

Ранее лидеры мужской и женской команд России по биатлону Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт заняли первое место в рейтинге СБР.