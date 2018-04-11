В штаб-квартире IBU прошли обыски

Полиция провела обыски в австрийской штаб-квартире IBU

Австрийская полиция провела обыски в штаб-квартире Международного союза биатлонистов (IBU) в Зальцбурге. Об этом сообщает издание Inside The Games со ссылкой на австрийскую телекомпанию ORF.

По информации источника, обыски связаны с расследованием дела о нарушениях антидопинговых правил. Подробности не сообщаются, IBU пока не комментирует происходящее. Ожидается, что более подробная информация появится в среду.

IBU был основан в 1993 году в Лондоне, в том же году была открыта штаб-квартира организации в Зальцбурге. В состав союза входят 69 национальных федераций биатлона.