Родченков рассказал о «грязных» российских биатлонистах

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) скрывали нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Его слова приводит NRK.

Согласно версии Родченкова, в IBU отказывались открывать антидопинговые дела против российских биатлонистов, несмотря на то, что в их биологических паспортах фиксировались аномальные показатели. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) утверждает, что в преддверии Игр в Сочи в организации манипулировали данными биопаспортов.

«Ситуация ухудшилась после Олимпиады в Сочи. Чтобы не обвинять биатлонистов, в IBU взяли биопаспорта "грязных" российских спортсменов из базы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы скрыть дело. Между обеими сторонами давно существует сговор», — заявил Родченков.

11 апреля стало известно, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски. Как сообщает Insidethegames, офицеры федеральной полиции Австрии обыскали несколько комнат офиса организации. Предположительно, мероприятия имеют отношение к допинговым обвинениям.