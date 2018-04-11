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Родченков рассказал о «грязных» российских биатлонистах
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Родченков рассказал о «грязных» российских биатлонистах 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: infomania / YouTube
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) скрывали нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Его слова приводит NRK.
Согласно версии Родченкова, в IBU отказывались открывать антидопинговые дела против российских биатлонистов, несмотря на то, что в их биологических паспортах фиксировались аномальные показатели. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) утверждает, что в преддверии Игр в Сочи в организации манипулировали данными биопаспортов.
«Ситуация ухудшилась после Олимпиады в Сочи. Чтобы не обвинять биатлонистов, в IBU взяли биопаспорта "грязных" российских спортсменов из базы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), чтобы скрыть дело. Между обеими сторонами давно существует сговор», — заявил Родченков.
11 апреля стало известно, что в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски. Как сообщает Insidethegames, офицеры федеральной полиции Австрии обыскали несколько комнат офиса организации. Предположительно, мероприятия имеют отношение к допинговым обвинениям.
Родченков переехал в США в 2016 году. В интервью газете The New York Times он заявил о якобы имевшем место нарушении российскими атлетами антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Родченков настаивал на функционировании в России допинг-системы, поддерживаемой государством. Позже Родченков стал информатором WADA. Дальнейшие разбирательства привели к отстранению сборной России от Игр в Пхенчхане.
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