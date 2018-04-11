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WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU
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WADA обвинило Россию в даче взятки главе Международного союза биатлонистов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Отдел расследований всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинил президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга в получение взятки от представителей российского биатлона. Доклад агенства опубликовало издание Le Monde.
Часть выводов основывается на показаниях информатора WADA Григория Родченкова, который заявил, что летом 2013 года Бессеберг получил от российской стороны «полный дипломат долларов».
Представители WADA считают, что коррупционную схему подтверждает поддержка Бессебергом России и манипуляции генерального секретаря союза Ниокль Реш с биопаспортами биатлонистов. «Российская сторона успешно взаимодействовала с президентом Бессебергом и генсеком Реш для отстаивания своих интересов. Оба чиновника одинаково вовлечены в коррупционные схемы и, вероятно, знали о роли друг друга», — говорится в докладе.
10 апреля австрийская полиция провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Представители WADA рассказали, что обыск штаб-квартиры союза был связан с расследованием по вопросам допинга.
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