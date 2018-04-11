WADA обвинило Россию в даче взятки главе IBU

WADA обвинило Россию в даче взятки главе Международного союза биатлонистов

Отдел расследований всемирного антидопингового агентства ( WADA ) обвинил президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга в получение взятки от представителей российского биатлона. Доклад агенства опубликовало издание Le Monde.

Часть выводов основывается на показаниях информатора WADA Григория Родченкова , который заявил, что летом 2013 года Бессеберг получил от российской стороны «полный дипломат долларов».

Представители WADA считают, что коррупционную схему подтверждает поддержка Бессебергом России и манипуляции генерального секретаря союза Ниокль Реш с биопаспортами биатлонистов. «Российская сторона успешно взаимодействовала с президентом Бессебергом и генсеком Реш для отстаивания своих интересов. Оба чиновника одинаково вовлечены в коррупционные схемы и, вероятно, знали о роли друг друга», — говорится в докладе.

10 апреля австрийская полиция провела обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Представители WADA рассказали, что обыск штаб-квартиры союза был связан с расследованием по вопросам допинга.