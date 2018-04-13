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Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать
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Глава мирового биатлона: WADA начинает паниковать 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) входит в число инициаторов расследования против него, сообщает "Советский спорт".
"Я слышал, что в числе тех, кто инициировал расследование, находится WADA. Подозреваю, что они в отчаянной ситуации. У них есть единственный свидетель — Григорий Родченков. Но, насколько я знаю, на практике они не смогли дисквалифицировать ни одного спортсмена из тысячи", — цитирует Бессеберга Dagbladet.
По мнению главы мирового биатлона, в случае возникновения вопросов, организация должна обращаться в суд напрямую, а не угрожать через СМИ.
"Они говорят, что если федерации не начнут действовать, они пойдут с делами в Спортивный арбитражный суд (CAS). Мне кажется, что они начинают паниковать. Проблема в том, что у них есть только Родченков, и становится ясно, что ему сложно верить", — заявил Бессеберг.
12 апреля стало известно, что президент IBU Андерс Бессеберг скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов c 2011 года.
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