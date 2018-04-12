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Русские идут: дан жесткий старт квалификации Мини Трансат
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Русские идут: дан жесткий старт квалификации Мини Трансат 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
В новом сезоне океанской гонки яхтсменов-одиночек Mini Transat выступает русский яхтсмен Федор Дружинин. Ассоциация Classe Mini подтвердила заявку на первую квалификационную гонку сезона Pornichet Select. На старт соревнований 14 апреля выйдут 82 спортсмена из 15 стран мира.
Pornichet Select многие называют самой кошмарной гонкой квалификационной серии. Гонка идет 48-52 часа, и вся дистанция проходит в прибрежных условиях. Спать, когда лодка летит на скорости 30-40 км в час вблизи опасных скал, не представляется возможным, поэтому соревнования становятся жестким испытанием на физическую и психологическую выносливость для спортсменов.
"Proto — крайне необычная лодка, — рассказывает Федор Дружинин, участник гонки Mini Transat. — Если сравнивать ее с олимпийскими классами, то она значительно превосходит по сложности все, с чем мне приходилось иметь дело за 30 лет гонок. Яхта оснащена качающимся килем, двумя швертами, поворотной мачтой, угол наклона которой можно изменять в гонке. Тренировочный процесс стартовал в феврале, и интенсивные тренировки продолжаются несмотря на дождь и штормовой ветер”.
Pornichet Select — первый этап отбора одной из самых популярных одиночных океанских гонок мира, которая проводится каждые 2 года. На яхтах длиной всего 6.50 метра яхтсмены в одиночку преодолевают 4000 морских миль через Атлантический океан, что составляет порядка 40 дней наедине с океаном. История гонки полна несчастных случаев, потерь яхт и гибели спортсменов, и с 90-х годов 20 века в гонке установлена система отборочных соревнований.
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