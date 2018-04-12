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Бьорндалена потряс скандал в IBU
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Бьорндален — о расследовании в IBU: «Я был потрясен, когда узнал» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Фото: Reuters
Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален заявил, что новость о расследовании в Международном союзе биатлонистов (IBU) повергла его в шок. Тем не менее, он отметил, что пока о виновности или о невиновности организации говорить рано.
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— Несомненно, есть серьезные обвинения, — цитирует NRK Бьорндалена. — У меня лично недостаточно информации, чтобы выразить свое мнение, но дело все равно очень серьезное. Я был потрясен, когда услышал об этом. Важно, чтобы полиция выполняла свою работу и дела освещались. Перед тем, как я смогу что-то сказать по этому поводу, требуется проверенная информация. Пока дело находится под следствием, ошибочно что-то утверждать. Напомним, ранее сообщалось, что расследование деятельности IBU связано с сокрытием положительных допинг-проб россиян. Следователи подозревают, якобы российская сторона купила молчание организации по допинговым делам, чтобы на нарушения спортсменов были закрыты глаза. Под основным ударом оказались президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш, которые якобы защищали интересы России.
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