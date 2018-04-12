Бьорндалена потряс скандал в IBU

Бьорндален — о расследовании в IBU: «Я был потрясен, когда узнал»

Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален заявил, что новость о расследовании в Международном союзе биатлонистов (IBU) повергла его в шок. Тем не менее, он отметил, что пока о виновности или о невиновности организации говорить рано.

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