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Фуркад обвинил употребляющих допинг в краже его побед
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Фуркад обвинил употребляющих допинг спортсменов в краже его побед 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад высказался на тему допинговых скандалов в спорте. Его слова приводит Le Parisien.
«Я уверен, что некоторые победы у меня украли допингисты. Но я из тех спортсменов, кто может себе сказать, что не употреблял допинг и добился многого, и я ни у кого ничего не украл», — заявил Фуркад.
Биатлонист также прокомментировал информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) начало расследование в отношении Международного союза биатлонистов (IBU).
«Допинг-контроль у нас постоянный. Кого-то ловят, кто-то остается безнаказанным. Впрочем, я не думаю, что допинг в биатлоне слишком распространен», — отметил спортсмен.
В конце марта в интервью «Матч ТВ» Фуркад отметил, что не уверен в непричастности российского биатлониста Антона Шипулина к допинговым скандалам. «Я не готов дать руку на отсечение, что он ничего не употреблял», — заявил тогда француз.
Француз неоднократно выступал с поддержкой в адрес российских спортсменов. По его мнению, российские олимпийцы имели право пройти под своим флагом на закрытии Игр в Пхенчхане.
29-летний биатлонист является двукратным победителем Олимпиады в Сочи и трехкратным чемпионом Игр в Пхенчхане. Кроме этого спортсмен завоевал 11 золотых медалей на чемпионатах мира.
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