Россия оказалась в коррупционном скандале в биатлоне

Президент Международного союза биатлонстов (IBU) Андерс Бессеберг оказался под прессом Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за отказа бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени. Якобы он получил взятку от представителя российского биатлона.

Расследование WADA основывается на словах информатора Григория Родченкова , утверждавшего, что Бессеберг в 2013 году получил «полный дипломат долларов» от России. Деньги якобы гарантировали защиту президента IBU от посягательств других стран на биатлон в РФ.

Доказательством взятки WADA считает тот факт, что Бессеберг вопреки допинговому скандалу вокруг России стоит на стороне спортсменов и считает их «чистыми». Тем временем в штаб-квартире IBU в Зальцбурге прошли обыски.

Сам Андерс Бессеберг намерен уйти в отставку сразу после завершения расследования. Об этом сообщает портал «Утро.ру» со ссылкой на телеканал «360».

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