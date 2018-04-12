Скандал в биатлоне: Бессеберг сдал пост

Новые подробности о ситуации с допросом теперь уже бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга со стороны австрийской полиции и обысках в штаб-квартире организации стали известны 12 апреля, в результате чего функционер покинул свой пост. Кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров отказался принять на себя полномочия, сложенные норвежцем.

Норвежский президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг принял решение уйти в отставку из-за расследования австрийской полиции и обысков в штаб-квартире организации. Россиянин Виктор Майгуров, являющийся вице-президентом IBU и кандидатом в президенты Союза биатлонистов России (СБР), отказался принять на себя полномочия.

Как сообщило норвежское издание VG, Бессеберг с 2011 года скрыл 65 положительных допинг-проб российскиз спортсменов.

По информации СМИ, у 17 из 22-х участвовавших в сезоне-2017/18 в гонках на этапах Кубка мира и Кубка IBU российских спортсменов были «доказанные допинг-случаи, скрытые Международным союзом биатлонистов».

Речь идет как по положительных допинг-тестах, так и об аномальных показателях биологических паспортов крови.

Данная информация стала известна благодаря трем источникам: взломанной базе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за период с 2011 по 2015 годы, показаниям бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории, ныне проживающего в США под действием программы по защите свидетелей профессора Григория Родченкова , а также показаниям неназванных информаторов.

Что касается VG, то норвежские журналисты ссылаются на материал французского Le Monde , рассказавшего, что изучаемые полицией данные взяты из отчета Родченкова за 2013 год.

«Сколько крупных банкнот может поместиться в небольшой дипломатической сумке? Ответ не был найден, когда Григорий Родченков вошел в комнату. Александр Тихонов, на тот момент вице-президент IBU, считал, что сумка может быть заполнена от $200 до 300 тыс. Александр Кравцов, президент Союза биатлонистов России, оценил, что в ней можно разместить до $400 тыс. Вопрос важен: речь идет об оценке суммы, которую дали Андерсу Бессебергу, норвежскому президенту IBU, для обеспечения поддержки российских биатлонистов», — пишет Le Monde.

При этом французское издание давно занимает подчеркнуто агрессивную позицию по отношению к российскому спорту, принимая на веру все новости о допинге. Бессеберг обвинения отвергает, о чем заявил еще накануне, когда рассказал о сложившейся ситуации.

«Меня допрашивала австрийская полиция. Об этом сообщил пресс-релиз IBU. Они заявляют, что российские биатлонисты имели возможность выступать, несмотря на подозрительные показатели крови, — рассказал Бессеберг IBU TV2.

— Это является нарушением антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) и законодательства Австрии.

Я полностью опровергаю эти обвинения. Любые пробы с подозрительными показателями крови передаются для дополнительного анализа в лабораторию Осло, при этом они сопровождаются представителями WADA.

Мне удивительно слышать такие обвинения — уверен, мы все делали правильно. Надеюсь, ситуация скоро разрешится. Это важно для биатлона».

В то же время немецкий журналист Хайо Зеппельт, также известный своим непримиримым отношением к допингу и как автор фильма о применении запрещенных препаратов в российском спорте, в своем твиттере процитировал 12 апреля адвоката Родченкова Джима Уолдена

«Родченков сотрудничает с расследованием по IBU и другими следствиями. Мы надеемся, что все допинговое мошенничество и коррупция в разных видах спорта будут полностью раскрыты, и мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы это стало реальностью», — написал немецкий жуирналист.

А вот четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в комментарии агентству ТАСС связал сложившуюся ситуацию с предстоящими выборами президента IBU.

«Думаю, это можно связать с предстоящими выборами президента IBU, скорее всего, есть заинтересованные в этом люди. Кто-то «капнул» с этой проверкой. И если Николь Реш отстранена, то это о чем-то говорит, поскольку не имея на руках реальных документов, вряд ли полиция начала бы обыски. Наверное, что-то есть, вот и копают, — сказал Тихонов.

— Я никогда не был сторонником господина Бессеберга, поскольку многие вещи мне не нравились. Как Александр Васильевич Суворов я в одиночку шел против всего исполкома.

Но дыма без огня не бывает. Не хотелось бы в это верить, но я никогда с доверием не относился к этому исполкому».

Напомним, что к IBU были большие претензии со стороны американских, канадских и чешских биатлонных сборных, требовавших переноса последнего этапа Кубка мира из Тюмени, а затем, когда Бессеберг и исполком IBU отказались сделать это, бойкотировавших этап.