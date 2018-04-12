Губерниев: возможный бан выкосит всю российскую команду

Телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что нужно защитить российский биатлон от скандала, который происходит в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Хочу сказать, что Россия провела этап в Тюмени — блестяще. Мы показали всему миру, насколько действительно лучше других можем делать соревнования. Хотелось бы, чтобы российскую сторону поддерживали все без исключения. И биатлонисты российской команды, и журналисты. В Тюмени ни у кого не было проблем ни с размещением, ни с питанием, ни с транспортом. Сейчас всем нужно объединиться.

Вид спорта сейчас на виду, его любит вся Россия. Единственный вид спорта, который смотрят всей семьёй. Единственный вид спорта, где женская аудитория догоняет мужскую и имеем феноменальные показатели. Единственный вид спорта, который объединяет россиян.

Не так, как футбол или хоккей во время чемпионатов мира, а постоянно — от гонки к гонке. Этот вид мы не должны потерять. Хочется, чтобы спортсмены наши поддерживали те города, которые культивируют биатлон. Помогали людям, Тюмени.