Дмитрий Свищев: «Родченкова используют как дурачка, которого кидают в самые горячие точки. Теперь вот в биатлон» 

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» обыски в штаб-квартире IBU. Издание VG сообщило, что президент организации Андерс Бессеберг скрыл 65 допинг-случаев с участием российских биатлонистов, начиная с 2011 года. 17 из 22 россиян, которые выступали в прошлом сезоне на Кубке мира и Кубке IBU, якобы имеют доказанные случаи применения допинга.
— Обвинение в адрес Бессеберг связано не только с российской стороной, там есть общее обвинение — что IBU и ее глава покрывали вообще допинговые скандалы, — заявил Свищев. — Сейчас вообще модно ругать русских. Дошла очередь до биатлона. К сожалению, гонка за президентство так развивается. Вместо чистого и справедливого соперничества заокеанские партийные функционеры, которые вдруг включились в борьбу за кресло президента IBU, нашли компроматы и используют грязные технологии. Такие методы неприемлемы, но кто пострадает прежде всего? Не Бессеберг, не генсек IBU, а спортсмены и национальные федерации. Эта история, несомненно, отразиться на их благополучии. Канада и США планируют бороться за то, чтобы во главе IBU был представитель Северной Америки.
Я уж думал, что после Олимпиады о Родченкове забудут. Но его используют как дурачка, которого кидают в самые горячие точки. Он в каждой бочке затычка. Он дал интервью норвежскому телевидению о том, что чуть ли не сам передавал Бессебергу допинг-пробы. Ну что он несет вообще? Где он и где биатлон — какая связь? Я уверен, что он считает себя серым кардиналом всего мирового спорта. Настоящий решала, который везде появится — и в легкой атлетике, и в баскетболе, и в футболе, и в биатлоне. Родченков везде — доходит до смешного. Я нахожусь в Швейцарии на собрании федерации, и тут все прекрасно понимают, что идет общий наезд на всемирный спорт. Думаю, что это закончится плохо. (Игорь НОВИКОВ)