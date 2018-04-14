Болт: может, я завершил карьеру слишком рано?

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерских дистанциях Усэйн Болт прокомментировал выступление мужской сборной Ямайки в эстафете 4х100 м на Играх Содружества, где она стала третьей.

«Может, я завершил карьеру слишком рано? Посмотрел эстафету, которая заставила задать себе несколько вопросов. Как бы то ни было, сборная Ямайки — навсегда», — написал Болт в своём «твиттере».