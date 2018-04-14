Болт: может, я завершил карьеру слишком рано? 

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерских дистанциях Усэйн Болт прокомментировал выступление мужской сборной Ямайки в эстафете 4х100 м на Играх Содружества, где она стала третьей.
«Может, я завершил карьеру слишком рано? Посмотрел эстафету, которая заставила задать себе несколько вопросов. Как бы то ни было, сборная Ямайки — навсегда», — написал Болт в своём «твиттере».
Ямайские спринтеры (мужчины и женщины) не смогли выиграть на Играх Содружества ни одной золотой медали. У мужчин бронза в эстафете и бронза на 100 м (Йохан Блэйк), у женщин три серебра и две бронзы.