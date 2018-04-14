Ещё
Болт: может, я завершил карьеру слишком рано?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Болт: может, я завершил карьеру слишком рано? 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерских дистанциях Усэйн Болт прокомментировал выступление мужской сборной Ямайки в эстафете 4х100 м на Играх Содружества, где она стала третьей.
«Может, я завершил карьеру слишком рано? Посмотрел эстафету, которая заставила задать себе несколько вопросов. Как бы то ни было, сборная Ямайки — навсегда», — написал Болт в своём «твиттере».
Ямайские спринтеры (мужчины и женщины) не смогли выиграть на Играх Содружества ни одной золотой медали. У мужчин бронза в эстафете и бронза на 100 м (Йохан Блэйк), у женщин три серебра и две бронзы.
Чемпионат.com: последние новости
Биатлон. Скандал в IBU. Устюгова обвинили в допинге. Что будет дальше Австрийская полиция может подозревать всех россиян, недопущенных до ОИ Российские четырёхборцы — 5-е в эстафетах на первенстве мира в Португалии
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым11
Липницкая опубликовала откровенное фото102
«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое14
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение