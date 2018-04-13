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СБР объявил конкурс на тренеров в сборную
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Союз биатлонистов России объявил конкурс на должности тренеров в сборную 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Союз биатлонистов России (СБР) объявил конкурс на должности тренеров сборной России, сообщает "Советский спорт".
"Документы, в том числе копия диплома, заявление об участии в Конкурсе (не более чем на две номинации) должны быть представлены в СБР до 26 апреля 2018 года", — говорится в сообщении на официальном сайте СБР.
Отмечается, что конкурс проводится на должности старшего тренера, тренера по функциональной или стрелковой подготовке мужской, женской и резервной сборных.
Ранее член правления СБР Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что Министерство спорта России признало неудовлетворительными результаты национальной команды биатлонистов в сезоне.
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