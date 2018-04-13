СБР объявил конкурс на тренеров в сборную

Союз биатлонистов России объявил конкурс на должности тренеров в сборную

Союз биатлонистов России (СБР) объявил конкурс на должности тренеров сборной России, сообщает "Советский спорт"

"Документы, в том числе копия диплома, заявление об участии в Конкурсе (не более чем на две номинации) должны быть представлены в СБР до 26 апреля 2018 года", — говорится в сообщении на официальном сайте СБР.

Отмечается, что конкурс проводится на должности старшего тренера, тренера по функциональной или стрелковой подготовке мужской, женской и резервной сборных.