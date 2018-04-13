Как спасти Бессеберга после скандала с РФ

Спасти президента Бессеберга. Всё просто — он должен возглавить русский биатлон

И вот тогда настанет время удивительных историй. Про внезапно ушедших, быстро побежавших, заболевших и чудом исцелившихся. И про Коукалову.

Спасение президента Бессеберга

Нашего дорого друга, бессменного президента IBU и всего биатлона Андерса Бессеберга обложили со всех сторон. В его офисе проводят обыски, в вину ставят взятки в особо крупных размерах и махинации с допингом, а самого Андерса вынудили даже покинуть пост, пусть и временно. Того и глядишь что-нибудь нароют, наденут наручники и отправят в тюрьму. А поскольку он сейчас все обвинения отрицает, то ещё и за лжесвидетельство накинут срок. И хотя в норвежских тюрьмах такие условия, что туда был бы не прочь переселиться внушительный процент россиян, Бессебергу после 25 лет сладкой жизни срок точно не покажется сахаром, а потому пока не поздно надо перебираться в Россию.

Пока Бессеберг под стражу не заключён и всего лишь давал показания, время у него есть. Другу Виктору Майгурову просто нужно воспользоваться ситуацией и пригласить его поохотиться на Камчатку в компании «полковников КГБ». Насладившись прекрасной природой самого далёкого российского края и, поняв какие перспективы у него в родной Норвегии, Бессеберг обязательно согласится остаться у нас. Благо гражданство сделают быстро и без обязательного языкового экзамена, налогов платить придётся втрое меньше, да и вообще в 72 года жизнь только начнётся.

Застолья и красавицы украсят осень патриарха

Бессеберг вообще давно уже в доску свой. Иностранные журналисты пишут о его частых поездках в Россию, порой не понимая, что своим он стал задолго до допинговых скандалов и обвинений в коррупции. Белорусские коллеги рассказывали, как ещё в 90-х на чемпионате Европы в Минске Бессеберг так хорошо отметил открытие, что остался ночевать в номере у одного из руководителей местной федерации, причём ему не потребовалась кровать. В ходе душевного общения он столь легко расположил к себе белорусов, что они иначе как Андрюша его не называли.

Но душевные застолья — не единственное доказательство «русскости» Бессеберга. О его второй страсти — охоте — ходят легенды, причём как и всякий русский он не будет охотится на мелкого зверя. Добывать «Андрюша» предпочитает медведей и красивых женщин. Говорят, что в общении с противоположным полом норвежец сокращает дистанцию столь же стремительно, как его земляк Уле-Эйнар Бьорндален в лучшие годы настигал ушедших вперёд соперников. С таким нравом в Европе Бессебергу приходилось держать себя в узде, чтобы не получить статью за «харасмент», зато в нашей стране у него есть все шансы скрасить свою «осень» в компании русских красавиц.

Чем болеет Коукалова и почему закончила Нойнер?

Почему Бессебергу будет в России хорошо, мы разобрались, но что он даст русскому биатлону? Во-первых, ситуация сейчас для нас аховая. Оба кандидата на пост президента СБР Виктор Майгуров и Владимир Драчёв — люди заслуженные и весьма достойные, но избрание любого из них не прекратит скандалы в хозяйстве, потому как каждого поддерживают в разной степени авторитетные, но совершенно не согласные друг с другом «верхи». Тут впору вспомнить опыт наших предков более чем тысячелетней давности, когда они пришли к отдалённому пращуру Андерса и сказали: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет; да и пойдите княжить и володеть нами».

Уж Бессеберг со своим опытом и уменьем двигаться между струйками точно наведёт порядок в русском биатлоне, правильно расставит всех по местам и добьётся дисциплины в команде. Да если что сможет и личным примером тренеров вдохновить. Сам наблюдал, как на Камчатке он пристреливал Бьорндалена и Ларса Бергера и после этого у них получалось неплохо. Самое же главное, что находясь в безопасности, Бессеберг вполне может стать русским Сноуденом от спорта и начать рубить правду матку так, что щепки полетят нашим «западным партнёрам» не в бровь, а прямо в глаз. Да что там может — он просто должен им стать.

Расскажет для начала, у кого какие терапевтические исключения, в том числе полученные не совсем честно, сколько биатлонистов болеют астмой и, например, кому из иностранцев глава медицинского комитета Джимми Каррабре помогал замести следы и скрыть отклонения в паспорте крови. Пусть поведает миру, чем на самом деле больна Коукалова и почему решила закончить Магдалена Нойнер . Если он, конечно, все это знает.

А может быть мистер президент даже вспомнит, что происходило с некоторым пробами В спортсменов, которые избежали наказания за положительные пробы А и почему в 2009 году в тренерской среде ходили слухи, что положительных случаев не три, а десять и попали не только русские? В общем, можно только пофантазировать, сколько удивительных историй мы можем узнать, если Андерс Бессеберг решит стать русским.