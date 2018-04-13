Касперович: Лапшин и Фролина — лучшие биатлонисты Южной Кореи

"Лапшин и Фролина — лучшие биатлонисты Южной Кореи, они очень стабильно провели сезон-2017/18, поэтому их участие в сборной в следующем году не подвергается сомнению", — отметил Касперович.