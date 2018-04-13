Ещё
Касперович: Лапшин и Фролина — лучшие биатлонисты Южной Кореи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Касперович: Лапшин и Фролина — лучшие биатлонисты Южной Кореи 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: @timo_lapshin
Старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович поделился мнением о трех российских спортсменах: Александре Стародубцеве, Тимофее Лапшине и Анне Фролиной, которые перешли в сборную Южной Кореи незадолго до Олимпийских игр. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Лапшин и Фролина — лучшие биатлонисты Южной Кореи, они очень стабильно провели сезон-2017/18, поэтому их участие в сборной в следующем году не подвергается сомнению", — отметил Касперович.
Ранее сообщалось, что южнокорейская биатлонистка Екатерина Аввакумова, выступающая за страну с 2016 года, собирается вернуться в Россию.
Газета.Ru: последние новости
Биатлонист Фуркад: некоторые победы у меня украли допингисты В WADA заявили о взятке России для проведения ЧМ-2021 по биатлону в Тюмени Норвежец Бьорндален тяжело воспринял решение соотечественника завершить карьеру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото95
ЦСКА дважды забил «Арсеналу»19
В ФХР прокомментировали недовольство Знарка1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Бавария» определилась с новым тренером
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение