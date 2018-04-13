Старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович поделился мнением о трех российских спортсменах: Александре Стародубцеве, Тимофее Лапшине и Анне Фролиной, которые перешли в сборную Южной Кореи незадолго до Олимпийских игр. Слова специалиста приводит газета «Известия».
"Лапшин и Фролина — лучшие биатлонисты Южной Кореи, они очень стабильно провели сезон-2017/18, поэтому их участие в сборной в следующем году не подвергается сомнению", — отметил Касперович.
Ранее сообщалось, что южнокорейская биатлонистка Екатерина Аввакумова, выступающая за страну с 2016 года, собирается вернуться в Россию.