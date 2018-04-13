Австрийская полиция может подозревать всех россиян, недопущенных до ОИ

Вчера, 12 апреля, пресс-служба австрийской криминальной полиции рассказала подробности обысков в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Одна из частей расследования касается чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

Полиция считает, что 35 тысяч евро призовых, которые российские биатлонисты заработали по итогам выступления на турнире, достались им незаконно, так как данные спортсмены не должны были выступать в Австрии из-за нарушения антидопинговых правил ранее в карьере.

Мужская эстафета — 20 000 (1-е место — Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин) Смешанная эстафета — 11 000 (3-е место — Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин) Антон Шипулин — 13 000 (места — 4, 4, 7) Евгений Гараничев — 1 500 (10, 11) Ирина Старых — 5 500 (4, 15) Алексей Волков — 500 (11) Ирина Услугина — 500 (15)