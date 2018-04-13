«Надеюсь, Устюгова лишат золота»: Фуркад взялся за старое

Бессеберг оставил должность в WADA

Французский биатлонист Мартен Фуркад выразил надежду на то, что россиянина Евгения Устюгова лишат золота олимпийского масс-старта в Ванкувере-2010. В таком случае медаль перейдет Фуркаду, который стал в той гонке вторым. По информации СМИ, WADA инициировало расследование в отношении Устюгова из-за аномальных показателей крови в анализах с 2010 года.

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, завершивший карьеру в 2014 году — сразу после Олимпиады в Сочи, был обвинен в допинговых махинациях. Об этом со ссылкой на свои осведомленные источники заявила французская газета Le Monde , которая утверждает, что в крови спортсмена с 2010 года начали проявляться «аномальные показатели».

Эти подозрения всплыли в контексте масштабных разбирательств в Международном союзе биатлонистов (IBU), из-за которых многолетний президент организации Андерс Бессеберг даже был вынужден покинуть свой пост и выйти (пока что временно) из совета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Чиновника обвинили в получении взяток и сокрытии 65 положительных допинг-проб россиян с 2011 года.

Однако в прессе пока появилось только одно конкретное имя возможного нарушителя — и это Устюгов, неожиданно завершивший карьеру в 28 лет.

Информацию о подозрениях в адрес россиянина частично подтвердил в интервью «Газете.Ru» прославленный российский биатлонист Владимир Драчев , который является одним из претендентов на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

— Российская сторона уже отправляла какие-то запросы по поводу допинговых разбирательств с нашими спортсменами, из-за которых Бессеберг покинул свой пост?

— Не знаю, это прерогатива СБР. Пока что по разбирательствам последних двух дней информации у нас нет. Я в курсе, что какие-то сведения по обвинениям уже приходили, но это было давно.

— Эти сведения — о Евгении Устюгове?

— Да.

Возможные аномальные показатели в анализах спортсмена Драчев объяснил особенностями организма. Сам Евгений пока отказывается давать какие-либо комментарии по ситуации, призывая дождаться официальных сведений. Но WADA молчит.

Зато не стал соблюдать тишину французский биатлонист Мартен Фуркад, который в случае признания Устюгова виновным в нарушении кодекса WADA может получить золотую медаль Олимпийских игр в Ванкувере — 2010.

Тогда еще 21-летний французский спортсмен с тремя промахами на четырех огневых рубежах завоевал серебро олимпийского масс-старта, а Устюгов стал безоговорочным триумфатором гонки — ноль осечек и победа с десятью секундами преимущества над ближайшим преследователем.

Если окажется, что в этот период Евгений уже сдавал пробы с «аномалиями», то золото масс-старта перейдет его менее удачливому оппоненту. Кроме того, после Ванкувера-2010 Устюгов в составе российского квартета завоевал золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Эта награда теперь тоже может оказаться под угрозой.

«Я обладатель серебра Олимпиады-2010, и это уже вошло в историю. Я действительно горжусь этой медалью.

Надеюсь, что Устюгов будет лишен звания олимпийского чемпиона, если обвинения в допинге подтвердятся. Но я не стану счастливее, если мне достанется золото», — признался Фуркад в комментарии Le Monde.

Также француз в недавнем интервью Le Parisien с уверенностью заявил, что потерял некоторые медали из-за спортсменов, употребляющих запрещенные вещества.

«Я не думаю, что биатлон слишком заражен допингом, но я уверен, что некоторые победы у меня украли допингисты.

Сам я из тех спортсменов, кто может себе сказать, что не употреблял допинг и добился многого. Я ни у кого ничего не украл», — заверил француз.

Ранее Фуркад также не исключал того, что запрещенные стимуляторы принимал нынешний лидер сборной России Антон Шипулин , который был не допущен до Игр в Пхенчхане — 2018, причем конкретные причины этого решения Международный олимпийский комитет (МОК) так и не назвал.

«Я не общался с Шипулиным после Игр, мало приятного в этой ситуации. Антон — один из главных моих соперников, но у меня с ним хорошие отношения. Мне кажется, что он чувствует, что его предали, когда мы не встали на его защиту», — говорил Фуркад в эфире «Матч ТВ». — Но мы не знаем, что было в Сочи, мы не находились в российской команде, не ночевали с ним в одной комнате.

Я не готов дать руку на отсечение, что Шипулин ничего не употреблял. Должно пройти время, чтобы прежние отношения восстановились».

Однако пока француз заявляет о надеждах на лишение россиян золотых медалей, примирение вряд ли произойдет. Ранее Фуркад уже открыто выражал неприязнь к Александру Логинову , когда тот вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации за эритропоэтин.

Сначала француз с сарказмом прокомментировал пост Союза биатлонистов России в инстаграме, в котором россиянина поздравили с четырьмя медалями, завоеванными на чемпионате Европы.

«И он получил двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина. Не забудьте один из его самых главных трофеев», —напомнил француз, но вскоре стер комментарий (или его удалили те, кто ведет инстаграм СБР).

Вскоре спортсмены встретились в Хохфильцене — оба входили в состав эстафетных команд. Принимая эстафету, Фуркад проехал очень близко к стоявшему спиной Логинову, и через мгновение тот упал.

Александр был уверен, что француз специально толкнул его, хотя на повторах этого нельзя сказать однозначно. После этого случая Шипулин и Логинов отказались пожать руку Фуркаду на церемонии награждения (россияне стали третьими, а французы — вторыми), а известный комментатор Дмитрий Губерниев выкрикнул в прямой трансляции: «Фуркад, ты свинья!».

Теперь нас, скорее всего, ожидает новый виток российско-французской биатлонной войны.