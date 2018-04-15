Россия — 3-я в смешанной эстафете на юношеском ЧМ по современному четырёхборью

Россияне Юлия Сергеева и Олег Куприянов заняли третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира среди юношей по современному четырёхборью в Португалии. Победу одержали спортсмены из Египта, а серебро в активе французов. Соревнования по современному четырёхборью включают в себя состязания в плавании, фехтовании, стрельбе и беге. Современное четырёхборье. Чемпионат мира среди юношей. Кальдаш да Райна, Португалия Смешанная эстафета 1. Египет — 1172. 2. Франция — 1154. 3. Россия ( Юлия Сергеева , Олег Куприянов) — 1148.