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Россия — 3-я в смешанной эстафете на юношеском ЧМ по современному четырёхборью
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Россия — 3-я в смешанной эстафете на юношеском ЧМ по современному четырёхборью 

Чемпионат.com 6 часов назад
Россияне Юлия Сергеева и Олег Куприянов заняли третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира среди юношей по современному четырёхборью в Португалии. Победу одержали спортсмены из Египта, а серебро в активе французов.
Соревнования по современному четырёхборью включают в себя состязания в плавании, фехтовании, стрельбе и беге.
Современное четырёхборье. Чемпионат мира среди юношей. Кальдаш да Райна, Португалия Смешанная эстафета 1. Египет — 1172. 2. Франция — 1154. 3. Россия (Юлия Сергеева, Олег Куприянов) — 1148.
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