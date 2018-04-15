Россияне Юлия Сергеева и Олег Куприянов заняли третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира среди юношей по современному четырёхборью в Португалии. Победу одержали спортсмены из Египта, а серебро в активе французов.
Соревнования по современному четырёхборью включают в себя состязания в плавании, фехтовании, стрельбе и беге.
Современное четырёхборье. Чемпионат мира среди юношей. Кальдаш да Райна, Португалия Смешанная эстафета 1. Египет — 1172. 2. Франция — 1154. 3. Россия (Юлия Сергеева, Олег Куприянов) — 1148.